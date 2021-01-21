Jandarmanın siber operasyonunda 59 siteye erişim engeli

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yasa dışı bahis oynatıldığı ve müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişim engellendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 15 müstehcen ve 44 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit etti. Ekipler siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirdi. 59 internet sitesine erişim BTK tarafından engellendi.

