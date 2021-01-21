HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmanın siber operasyonunda 59 siteye erişim engeli

Jandarmanın siber operasyonunda 59 siteye erişim engeli

21.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jandarmanın siber operasyonunda 59 siteye erişim engeli

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yasa dışı bahis oynatıldığı ve müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişim engellendi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 15 müstehcen ve 44 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit etti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yasa dışı bahis oynatıldığı ve müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişim engellendi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 15 müstehcen ve 44 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit etti. Ekipler siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirdi. 59 internet sitesine erişim BTK tarafından engellendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Kar yağışı ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul'un barajlarında son durumKar yağışı ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul'un barajlarında son durum
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

En Çok Okunan Haberler

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Havaya serpilen kaynar su dondu

Havaya serpilen kaynar su dondu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Vaniköy Camii'ndeki yangın: Kasıt bulunmadı

Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı

Elektrik kesintisi listesi 21 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

21 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 20 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 100 milyon TL'yi aştı

Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatını olmuştu! Uğur Acar'ın 9 yıl sonraki görüntüsü

Uğur Acar'ın 9 yıl sonraki görüntüsü

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan yarıyıl tatili öncesi uyarı

Bilim Kurulu üyesinden yarıyıl tatili öncesi uyarı

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları düştü harita yeşile döndü

Diyarbakır'da harita yeşile döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.