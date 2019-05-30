Jandarmanın uygulamasında katil zanlısı yakalandı

Dündar KUNDAKÇI/GÖKSUN(Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada kasten adam öldürme suçundan aranan Mehmet K. yakalandı.

Karaömer Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Göksun'un Büyükkızılcık Mahallesi'nde aranan şüphelilere yönelik yaptığı uygulamada Mehmet K.'nin kimlik sorgusunda kasten adam öldürme suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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