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  4. Jandarmanın uyuşturucu hap operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı

Jandarmanın uyuşturucu hap operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı

23.11.2020 17:53 | Son Güncelleme:
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Jandarmanın uyuşturucu hap operasyonunda 1 kişi daha gözaltına alındı

Samsun’da jandarma ekiplerinin ele geçirdiği ve 2 kişinin tutuklandığı uyuşturucu haplarla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da jandarma ekiplerinin ele geçirdiği ve 2 kişinin tutuklandığı uyuşturucu haplarla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında C.O. ve E.M.’nin İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürdükleri bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, söz konusu şahısların kiraladıkları apart daireye baskın düzenledi. Apart dairede yapılan aramada 284 adet, araçlarında yapılan aramada ise 447 adet olmak üzere toplam 731 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.O. ve E.M. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cumartesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili F.A.’yı da gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan F.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren F.A. serbest bırakıldı.

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