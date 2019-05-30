JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

*Valizine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul’dan yurt dışına uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu bir kişi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin bulunduğu araçta dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler aracın bagajındaki valizde 8 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin x-ray cihazından geçirilmesi için valizin içine karbon kağıt konulduğu, uyuşturucunun kokusunun çıkmaması için de yine valiz içine baharat ve sentetik yapıştırıcılar sürüldüğü belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri’de şüpheli K.H.A’nın elde ettiği eroini İstanbul ilinden yurtdışında bağlantılı oldukları başka kişilere götüreceği bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucunda şüpheli K.H.A.’nın Silivri ilçesinde bir otelde kaldığını belirlendi.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KIS KIVRAK YAKALANDI

Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini artıran jandarma ekipleri şüphelinin evinde bulunan valiz ile bir taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine taksiyi takibe başladı. Edirne istikametinde taksinin güzergahında hemen kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Taksi, Jandarma kontrol noktasını görerek durduğunda ise takipte olan Jandarma ekipleri ile yol kontrolü yapan görevli ekipler şüpheliyi yakaladı.