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JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince,  İstanbul’dan yurt dışına uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu bir kişi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı.

*Valizine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul’dan yurt dışına uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu bir kişi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin bulunduğu araçta dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler aracın bagajındaki valizde 8 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin x-ray cihazından geçirilmesi için valizin içine karbon kağıt konulduğu, uyuşturucunun kokusunun çıkmaması için de yine valiz içine baharat ve sentetik yapıştırıcılar sürüldüğü belirlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri’de şüpheli K.H.A’nın elde ettiği eroini İstanbul ilinden yurtdışında bağlantılı oldukları başka kişilere götüreceği bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip sonucunda şüpheli K.H.A.’nın Silivri ilçesinde bir otelde kaldığını belirlendi.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KIS KIVRAK YAKALANDI
Şüphelinin kaldığı otel ve çevresinde kontrollerini artıran jandarma ekipleri şüphelinin evinde bulunan valiz ile bir taksiye bindiğini tespit etti. Jandarma, bunun üzerine taksiyi takibe başladı. Edirne istikametinde taksinin güzergahında hemen kontrol ve arama noktası oluşturuldu. Taksi, Jandarma kontrol noktasını görerek durduğunda ise takipte olan Jandarma ekipleri ile yol kontrolü yapan görevli ekipler şüpheliyi yakaladı.

KOKUNUN DIŞARI ÇIKMAMASI İÇİN BAHARAT VE SENTETİK YAPIŞTIRICI SÜRÜLMÜŞ
Araçta arama yapan ekipler, dedektör köpeği “Vadi"nin taksinin bagaj kısmındaki siyah renkli bir valize tepki vermesi üzerine bunu incelemeye başladı. Valizin alt bölümünde özel olarak hazırlanmış plastik kısmı söken ekipler, karbon kağıtları altına saklanmış vaziyette yaklaşık 8 kilo eroin ele geçirdi. Karbon kağıtlarını X-Ray cihazlarında fark edilmemesi için konduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca kokunun dışarı çıkmasını engellemek için valize baharat ve sentetik yapıştırıcı sürdüğü öğrenildi. Dedektör köpeği Vadi, şüphelinin önlemine rağmen valizin içindeki eroinleri buldu.
Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli K.H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan haberi olmadığı öğrenilen taksi sürücüsü ise serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-Jandarma ekiplerinin yol kontrolüyle taksiyi durdurması
-Dedektör Köpeği Vadi'nin aracın bagajındaki bavula tepki vermesi
-Valizin içinin açılması
-Valizin içi kısmındaki karbon kağıdının kaldırılarak uyuşturucu maddeye ulaşılması
-Ele geçirilen eroinin sergilenmesi

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