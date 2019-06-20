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JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

*Araçtan 650 kilogram uyuşturucu çıktı

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında durdurulan araçta yaklaşık 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin elde ettikleri skunk adı verilen uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda iki kişinin Silivri'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağını belirledi. Fiziki ve teknik takibin ardından yol kontrollerine yoğunluk veren Jandarma ekipleri TEM yolu üzerinde şüpheli görülen kapalı kasa aracı durdurarak araçta arama yaptı.

ÇUVALLAR İÇERİSİNDE 650 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
jandarmanın narkotik köpeğinin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine bagajda yapılan aramada 55 adet çuval içinde yaklaşık 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslardan E.K.'nın; resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde imal ve ticaretini suçlarından 4 ayrı suç kaydı bulunurken, F.Ç.'nin de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri tarafından bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Jandarma ekiplerinin yol kontrolü
-Jandarma ekiplerinin aracı durdurması
-Araçta yapılan aramalar
-Narkotik köpeğinin aracın bagaj kısmına tepki vermesi
-Aracın bagajında bulunan çuvallar içerisindeki uyuşturucu maddeler
-Yakalanan iki kişinin Jandarma karakolundan çıkışları
-2 kişinin adliyeye getirilişi
-Genel ve detaylar

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