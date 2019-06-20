Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında durdurulan araçta yaklaşık 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin elde ettikleri skunk adı verilen uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda iki kişinin Silivri'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağını belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından yol kontrollerine yoğunluk veren Jandarma ekipleri TEM yolu üzerinde şüpheli görülen kapalı kasa aracı durdurarak araçta arama yaptı. ÇUVALLAR İÇERİSİNDE 650 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ jandarmanın narkotik köpeğinin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine bagajda yapılan aramada 55 adet çuval içinde yaklaşık 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon anı Jandarma kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şahıslardan E.K.'nın; resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde imal ve ticaretini suçlarından 4 ayrı suç kaydı bulunurken, F.Ç.'nin de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri tarafından bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

