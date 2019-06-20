HABER

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 09:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında durdurulan araçta yaklaşık 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı kişilerin elde ettikleri skunk adı verilen uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda iki kişinin Silivri'de uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağını belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından yol kontrollerine yoğunluk veren Jandarma ekipleri TEM yolu üzerinde şüpheli görülen kapalı kasa aracı durdurarak araçta arama yaptı. ÇUVALLAR İÇERİSİNDE 650 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ jandarmanın narkotik köpeğinin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine bagajda yapılan aramada 55 adet çuval içinde yaklaşık 650 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon anı Jandarma kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şahıslardan E.K.'nın; resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde imal ve ticaretini suçlarından 4 ayrı suç kaydı bulunurken, F.Ç.'nin de kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri tarafından bağlantılı olduğu kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!
1 milyon 312 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı1 milyon 312 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı
Beyoğlu’ndaki yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldıBeyoğlu’ndaki yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.