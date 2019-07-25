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JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 08:50 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ümraniye'de yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirildi.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ümraniye'de yapılan operasyonda 20 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde torbacılara satma hazırlığında olan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri bir şüphelinin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisini aldı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda; uyuşturucu maddenin E.A. tarafından Kartal ve Ümraniye ilçelerinde bulunan torbacılara dağıtımının yapıldığı tespit edildi.

ZEHİR TACİRLERİNE JANDARMA’DAN SUÇÜSTÜ
Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri şüpheliyi takibe başladı. E.A.’nın Ümraniye Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesine uyuşturucu ticaretini yaptığı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.

EVİN HER KÖŞESİNDEN KOKAİN ÇIKTI
Şüphelilerin ikamet adreslerine baskın düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirildikten sonra narkotik köpeği 'Atak'ın da katılımıyla dairede arama yaptı. Evin her odasının imalathaneye çevrildiği, kokainin her bir odada ayrı bir işlemden geçtiği görüldü. Aramalarda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 20 kilo kokain, 1 şişe amonyak çözelti, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet hassas terazi, 1 adet kokaini kalıp haline getirmek için kullanılan press makinesi, 2 adet baskı kalıbı, 2 adet hidrolik kriko ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Mutfak dolabında bulunan amonyak çözeltinin temizlik için değil, toz kokaini taş kokain haline getirmek için kullanıldığı anlaşıldı.
Yakalanan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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-Jandarma kamerası
-Ekiplerin eve baskın yapması
-Evde yapılan aramalar
-Ele geçirilen uyuşturucu madde
-Genel ve detaylar

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