Jandarmanın villa hırsızlarına operasyonu kamerada

İstanbul Zekeriyaköy’de bir villayı soyarak 82 parça ziynet ve elektronik eşyayı çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda ayak izlerinden takip edilerek yakalanan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul Zekeriyaköy’de bulunan bir villanın soyulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, ev sahiplerinin evde bulunmadıkları bir zaman diliminde eve gizlice girildiğini ve evin tüm odalarının darmadağın edildiğini gördü. Çalışmalarına devam eden Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri şüphelilerin ayak izlerine ulaştı. Ayak izlerini ve kamera görüntülerini takip eden ekipler şüphelilerin çaldıkları eşyalarla ormanlık alana doğru kaçtıklarını, buradan da beyaz bir araca binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakasını, ruhsat sahibi M.A.’nın kimliğini ve saklandıkları yeri belirleyen ekipler, M.A. ve ortağı R.Ç.’yi düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Hırsızlar çaldıkları eşyaları araçlarından dahi indiremeden, olayın jandarmaya bildirildiği andan itibaren 12 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızların kullandığı araçta yapılan aramalarda aracın ön koltuğu altına saklanmış vaziyette çalınan ziynet eşyaları, aracın bagaj kısmında ise elektronik eşyalar olmak üzere çalınan 82 parça malzeme ele geçirildi.