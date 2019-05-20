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Jandarmanın villa hırsızlarına operasyonu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

İstanbul Zekeriyaköy’de bir villayı soyarak 82 parça ziynet ve elektronik eşyayı çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Jandarmanın villa hırsızlarına operasyonu kamerada

İstanbul Zekeriyaköy’de bir villayı soyarak 82 parça ziynet ve elektronik eşyayı çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda ayak izlerinden takip edilerek yakalanan 2 şahıs adli makamlara sevk edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul Zekeriyaköy’de bulunan bir villanın soyulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, ev sahiplerinin evde bulunmadıkları bir zaman diliminde eve gizlice girildiğini ve evin tüm odalarının darmadağın edildiğini gördü. Çalışmalarına devam eden Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri şüphelilerin ayak izlerine ulaştı. Ayak izlerini ve kamera görüntülerini takip eden ekipler şüphelilerin çaldıkları eşyalarla ormanlık alana doğru kaçtıklarını, buradan da beyaz bir araca binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakasını, ruhsat sahibi M.A.’nın kimliğini ve saklandıkları yeri belirleyen ekipler, M.A. ve ortağı R.Ç.’yi düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Hırsızlar çaldıkları eşyaları araçlarından dahi indiremeden, olayın jandarmaya bildirildiği andan itibaren 12 saat içerisinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızların kullandığı araçta yapılan aramalarda aracın ön koltuğu altına saklanmış vaziyette çalınan ziynet eşyaları, aracın bagaj kısmında ise elektronik eşyalar olmak üzere çalınan 82 parça malzeme ele geçirildi.

Hırsızlar suç makinesi çıktı
Jandarma tarafından titiz bir çalışmayla yakalanan şüphelilerden M.A.’nın hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu, R.Ç.’nin ise 22 ayrı hırsızlıktan suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çalınan eşyaları jandarma tarafından bulunan aile, ekiplere teşekkür etti.
Öte yandan hırsızların olaydan sonra kaçtıkları anlar ve jandarmanın operasyonu kameralara yansıdı.

Jandarmanın villa hırsızlarına operasyonu kamerada

Jandarmanın villa hırsızlarına operasyonu kamerada

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İkitelli TEM yan yolda seyir halindeki ambulans aniden alev aldı. Alevler içerisinde kalan ambulansa itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.İkitelli TEM yan yolda seyir halindeki ambulans aniden alev aldı. Alevler içerisinde kalan ambulansa itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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