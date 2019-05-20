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JANDARMANIN VİLLA HIRSIZLARINA YAPTIĞI OPERASYON KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

  Sarıyer Zekeriyaköy'de bir villayı soyan hırsızlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla 12 saat sonra yakalandı.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer Zekeriyaköy'de bir villayı soyan hırsızlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla 12 saat sonra yakalandı. Villadan çalınan 82 parça ziynet ve elektronik eşya, Jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zekeriyaköy'de bulunan bir villanın soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerine gelerek inceleme yapan Jandarma ekipleri, ev sahiplerinin evde bulunmadıkları bir zamanda eve gizlice girildiğini ve evin tüm odalarının darmadağın edildiğini gördü.

AYAK İZLERİNDEN YAKALANDI
Villa çevresinde de araştırma yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri, villanın bahçesinde şüphelilerin ayak izlerine ulaştı. Ayak izlerini takip eden ekipler, şüphelilerin çaldıkları eşyalarla ormanlık alana doğru kaçtıklarını belirledi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerine de inceleyen ekipler, hırsızların buradan da beyaz bir araca binerek olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Israrlı takip ve araştırmalarını araç üzerinde yoğunlaştıran ekipler, titiz bir çalışma sonucunda aracın plakasını ve ruhsat sahibi M.A.'nın kimliğini belirledi.

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüphelilerin geçtiği güzergahta önlem alarak aracının önünü kesti. Aracta bulunan M.A., R.Ç. ve S.Y. gözaltına alındı. 12 saat sonra yakalanan şüphelilerin aracında yapılan aramalarda ön koltuğun altına saklanmış poşet içerisinde çalınan ziynet eşyaları, aracın bagaj kısmında ise elektronik eşyalar ele geçirildi. Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.
M.A.'nın hırsızlıktan suç kaydı bulunduğu, R.Ç.'nin de 22 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin kullandığı aracın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsü
-Jandarma ekiplerinin aracı durdurarak şüphelileri araması
-Araçta yapılan aramalar
-Aracın içerisinde bulunan çalıntı malzemeler
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Jandarma ekiplerinin ele geçirdikleri malzemeleri sahiplerine götürmeleri
-Genel ve detaylar

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