HABER

Jandarmanın yakaladığı 3 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

Jandarmanın yakaladığı 3 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

Jandarmanın yakaladığı 3 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

Kastamonu, Trabzon ve Sinop'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu merkez, Küre ve Taşköprü ilçelerinde taş ocakları ve inşaat şantiyelerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, daha önce hırsızlık yapılan yerlerde çalıştığı belirlenen üç kişinin Trabzon'dan kiraladıkları bir araçla Trabzon, Sinop ve Kastamonu'da enerji ve nakil kablosu hırsızlıkları yaptıkları bilgisine ulaştı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takip sonucu A.K, M.C. ve M.K.A'yı Sinop'un Ayancık ilçesinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve M.K.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin 3 şantiyeden çaldığı iddia edilen bin 55 kilogram bakırı 28 bin 485 liraya hurdacılara sattığı öne sürüldü.

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptıOtomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı
Motosikletin çarptığı kadının ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktıMotosikletin çarptığı kadının ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık iddiası Jandarma KASTAMONU tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Annesini paylaştı! 'Çocuğuna kıyamıyor'

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Ankara'da eş zamanlı nefes kesen tatbikatlar

Valilikten ölen mühendis ile ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Valilikten ölen mühendisle ilgili kurtarma çalışması açıklaması

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Son dakika! Türkiye ve Rusya'dan, Fırat'ın doğusunda sekizinci ortak devriye

Pendik'te 3 kişiyi öldürmüştü! Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı

Katliama böyle gelmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.