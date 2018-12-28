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Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki Çermik ilçesinde mehmetçik tarafından donmak üzereyken bulunan akbaba tedavi altına alındı. Kar içerisinde kanadı kırıldığı için uçamadığı görülen akbabanın kanadında yazan not ise güvenlik güçlerini şaşırttı.

Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan yaralı akbaba çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. Ardındansa Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde askerler tarafından yaralı bir akbaba bulundu. Üzerinde "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" kimliği ve GPS bulunan yaralı akbaba, Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çermik ilçesinin Seyhandede Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kar içerisinde, kanadı kırıldığı için uçamayan yaralı akbabanın donmak üzereyken bulunduğu bildirildi.
Yaralı akbabanın kanadında "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" yazılı kimliği ve GPS'nin bulunduğu kaydedilen açıklamada, yaralı hayvanın Sırbistan Av Koruma Müdürlüğüne ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen yaralı akbaba, çağırılan veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasınının ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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akbaba Diyarbakır Jandarma

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