Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan yaralı akbaba çağrılan veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. Ardındansa Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde askerler tarafından yaralı bir akbaba bulundu. Üzerinde "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" kimliği ve GPS bulunan yaralı akbaba, Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çermik ilçesinin Seyhandede Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kar içerisinde, kanadı kırıldığı için uçamayan yaralı akbabanın donmak üzereyken bulunduğu bildirildi.