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Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.

Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim ettiklerini açıkladı. Demir, şimdiye kadar 100'den fazla yerli İHA ve SİHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine katmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

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