HABER

Jandarmaya 6 SİHA teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:05 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet SİHA'nın teslim edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teslim ettiklerini açıkladı. Demir, şimdiye kadar 100'den fazla yerli İHA ve SİHA'yı güvenlik güçlerinin envanterine katmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

ANKARA, (DHA)

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Bakan Selçuk: 384 bin engeli kardeşimizi iş hayatına kazandırdıkBakan Selçuk: 384 bin engeli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık
Kurşun pantolonunu delip geçtiKurşun pantolonunu delip geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve ABD helikopterleri Suriye üzerinde!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.