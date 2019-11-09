Jandarmaya ateş açtı, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerine ateş eden şahıs yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1,5 kg metamfetamin ile yakalan İranlı şahsın, göstereceği adreste de uyuşturucu maddenin devamının olabileceğini ifadesi üzerine İpekyolu İlçesine bağlı Hafiziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi’nde bulunan bir daireye gittiler. Buradaki ikamette bulunan ve kapıyı açan şahıs jandarma ekiplerine AK-47 markalı silahla ateş etti. Ateş açılması üzerine jandarma ekiplerinden yararlanma olmazken, ekipler tarafından olayda silah da kullanılmadığı öğrenildi. Daha sonra bölgeye sevk edilen emniyet görevlileri, çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, civar cadde ve sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ardından bölgede operasyon başlatan ekipler, şahsın kapıyı açması ve teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Şahsın uyarılara aldırış etmemesi üzerine ekipler, koçbaşı yöntemiyle kapıyı açarak, daire içerisine bir adet ateşsiz şok bombası kullanarak içeri girildi. Ekiplerin içeriye girmesiyle birlikte şüpheli şahıs, silahıyla kendisini vurdu. Şahıs olay yerinde öldü. Polis, ikamete yaptığı incelemeler sırasında; 1 adet AK-47 silah, 24 adet fişek, 2 adet şarjör içerisinde 42 adet fişek toplamda 92 adet fişek,19 adet AK-47 kovanı, 2 adet mermi çekirdeği, poşet içerisinde yaklaşık 1 kilogram şahsın üzerinden kağıda sarılı 10 gram ve mutfak dolabı üstü kutu içerisinde 200 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

