Jandarmaya ciritli kutlama

Yiğit, sporcuların güzel bir müsabaka yaptıklarını ifade ederek, "Bugün Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarmamız için cirit oynadık. Her iki takım da centilmence mücadele vererek güzel bir maç ortaya çıkardı. Ata sporumuz olan cirit zamanla daha da yaygınlaşacak." diye konuştu.

- "Seyircimiz muhteşem, ilgi de güzel"

Akçakale Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım da ata sporu ciriti jandarma için oynadıklarını hatırlatarak, "Çok güzel bir gösteri maçı oldu, seyircimiz muhteşem, ilgi de güzel, bugün ciritleri onlar için attık, her şey onlar için." dedi.

İstanbul'dan gezmeye gelen Neslihan Tıgır ise cirit sporunun çok ilginç ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "İstanbul'dan gelmiştik bizi de davet ettiler. Gençlerimiz çok güzel cirit oynadılar bizde izledik hatta canlı yayın yaparak İstanbul'daki arkadaşlara izlettim. Herkes çok beğendi." açıklamasında bulundu.

