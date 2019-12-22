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Jandarmaya 'etkili iletişim' eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 12:19 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, jandarma personeline yönelik 'drama ile etkili iletişim' konulu eğitim programı düzenlendi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, jandarma personeline yönelik 'drama ile etkili iletişim' konulu eğitim programı düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) koordinasyonunda, 2018- 2021'i kapsayan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı' çerçevesinde program düzenlendi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Camlı Köşkü'ndeki programa, eğitmen olarak OKÜ Öğretim Görevlisi İmray Nur ile çeşitli rütbelerde 20 kişilik jandarma personeli katıldı. Eğitimlerde beden dili, empati, sözlü ve sözsüz iletişim temaları ele alındı. Çalışmanın sonunda OKÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Mart ve OKÜ Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi Celal Bıçakçı tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.
Eğitimler sonunda açıklama yapan İmray Nur, polis memurlarıyla yapılan çalışmanın ardından jandarma personeliyle keyifli drama çalışmasının gerçekleştirildiğini dile getirdi. Çalışmanın Osmaniye'de ilk olduğunu kaydeden Nur, Osmaniye'de drama atölyelerinin yaygınlaştırılmasının fayda sağlayacağını belirterek, çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

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