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Jandarmaya gerçeği aratmayan eğitim alanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin meskun mahal ortamındaki operasyon koşullarını deneyimlemesi amacıyla kurulan eğitim tesisi Jandarma Genel Komutanlığının hizmetine girdi - 11 binadan oluşan, farklı ebat ve şekillerde oda/koridorlar ve gizli geçiş tünelleri yer alan eğitim alanında, gerçek harekat ortamında karşılaşabilecek durumlar oluşturularak personelin bunlar karşısında refleks geliştirmesi hedefleniyor

GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin meskun mahal temel eğitiminin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan eğitim alanı Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı ile HAVELSAN tarafından bir süredir Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı Temel Eğitim Alanı Enstrümanlaştırılması (MMTMHE) Projesi başlatıldı. Proje ile gerçek harekat ortamında karşılaşabilecek durumlar oluşturularak personelin bu durumlar karşısında otomatik refleks geliştirmeleri hedeflendi.

Proje kapsamda, Foça’daki Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda bir eğitim alanı kuruldu. 11 binadan oluşan alanda, farklı ebat ve şekillerde oda/koridorlar ve gizli geçiş tünelleri yer alıyor.

Burada yapılacak eğitimlerle tek er, unsur veya timin harekat ortamında karşılaşabileceği karmaşık yapı, farklı mekanlarda ve zamanlarda öngörülmeyen tehditler gerçekçi olarak deneyimlenebilecek. Tim, unsur ve birey seviyesinde doğru ve yanlış hareket tarzları ortaya konulabilecek, lider personelin en kısa sürede en doğru kararı verebilecek durumsal farkındalık ve muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi mümkün olacak. Ayrıca mevcut eğitim alanı içerisinde meskun mahallerde ilerleme teknikleri, binalara girme, binaları temizleme, savunma mevzileri hazırlama gibi becerileri artırılacak.

- Teknolojik altyapı 6 ayda hazırlandı

Eğitim alanında el yapımı patlayıcı madde tespit usullerini geliştirme ve konuyla ilgili farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar da yapılması planlanıyor.

Oluşturulan eğitim alanının teknolojik altyapısı HAVELSAN tarafından 6 ay gibi kısa bir sürede geliştirildi.

Sürpriz hedef sistemleri, sis/flash efekt üreteçleri, kamera ve ses sistemleri, baskısı ayarlanabilir kapı, el yapımı patlayıcı simülatörleri ve telsiz sistemleri HAVELSAN tarafından geliştirilen eğitim yönetim sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Böylece kursiyerlerin anlık tepkileri ölçülerek performans ölçümü yapılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
HAVELSAN jandarma genel komutanlığı Meskûn mahal Savunma Sanayii Başkanlığı

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