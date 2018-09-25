Jandarmaya mukavemetten iki kişi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışmaya müdahale eden jandarma personeline sözlü hakaret ettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Gevence Mahallesi yakınlarında iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri, taraflardan Uğur B'yi yakaladı.

Olay sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelen karşı taraftan bir grup, gözaltına alınan Uğur B'yi darbetmek istedi. Gruba müdahale eden jandarma ekiplerine sözlü mukavemette bulundukları belirlenen gönüllü güvenlik korucusu B.S.K. ile M.Y, Y.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından şüpheli Uğur B. serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan gönüllü güvenlik korucusu B.S.K. ile M.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından, ''jandarmaya mukavemetten'' tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

