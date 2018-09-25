HABER

Jandarmaya mukavemetten iki kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan jandarma ekiplerine hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışmaya müdahale eden jandarma personeline sözlü hakaret ettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Gevence Mahallesi yakınlarında iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri, taraflardan Uğur B'yi yakaladı.

Olay sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelen karşı taraftan bir grup, gözaltına alınan Uğur B'yi darbetmek istedi. Gruba müdahale eden jandarma ekiplerine sözlü mukavemette bulundukları belirlenen gönüllü güvenlik korucusu B.S.K. ile M.Y, Y.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından şüpheli Uğur B. serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan gönüllü güvenlik korucusu B.S.K. ile M.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından, ''jandarmaya mukavemetten'' tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Amasra'da dev dalgalar oluştuAmasra'da dev dalgalar oluştu
Melih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'daMelih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nizip

En Çok Okunan Haberler

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gündemi sarsacak iddia: 3. Havalimanı ihalesinde 32 Milyar TL yolsuzluk!

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gündemi sarsacak iddia: 3. Havalimanı ihalesinde 32 Milyar TL yolsuzluk!

En acayip Türk batıl inançları

En acayip Türk batıl inançları

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

Ferhat Tunç'a hapis cezası!

Ferhat Tunç'a hapis cezası!

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı

7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.