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Jandarmaya tarihi eser satmak isteyince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 19:17 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından Roma Dönemi'ne ait 193 sikke, 2 yüzük ve 4 mühür ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmaya tarihi eser satmak isteyince yakalandı

Faruk ÇARK /ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından Roma Dönemi'ne ait 193 sikke, 2 yüzük ve 4 mühür ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise tarihi değeri olduğu değerlendirilen bir ayna çerçevesi daha ele geçirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Ödemiş'te yaşayan O.K.'nin kaçak kazı yaparak bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, O.T. ile irtibata geçti. Bugün belirlenen buluşma yerinde, sivil jandarma ekipleri O.K. ile biraraya geldi. Yapılan pazarlığın ardından gerçek kimliğini açıklayan jandarma ekipleri, O.K.'yı gözaltına aldı. O.K.'nın yanındaki çantada, Roma Dönemi'ne ait 193 sikke, 2 yüzük ve 2'sinin sap kısmı olmayan toplam 4 mühür ve define arama dedektörü ele geçirildi. O.K.'nın evinde yapılan aramada da tarihi değeri olduğu değerlendirilen bir ayna çerçevesi ve bu çerçeveye ait bir metal halka bulundu. O.K.'nın kullandığı otomobile de el konularak, yediemin deposuna teslim edildi. O.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Jandarmaya tarihi eser satmak isteyince yakalandıJandarmaya tarihi eser satmak isteyince yakalandı

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