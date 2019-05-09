Jandarmaya tarihi eser satmaya çalışırken yakalandılar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, alıcı gibi davranarak kendileriyle buluşan jandarma ekiplerine tarihi eser satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulunan obje, heykel, tablo gibi tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma personeli alıcı gibi davranarak bu kişilerle irtibata geçti.

H.B, T.B. ve A.B. ile Sultançayır Mahallesi'ndeki bir işletmenin bahçesinde buluşan jandarma ekipleri, 3 zanlıyı suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin geldiği araçta yapılan aramalarda, Roma dönemine ait "güneş saati" ele geçirildi. H.B. ve T.B'nin ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda ise seramik çömlek, ruhsatsız iki tabanca ve tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

