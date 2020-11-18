HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmaya tarihi eserleri satmaya çalıştılar

Jandarmaya tarihi eserleri satmaya çalıştılar

18.11.2020 15:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de, ellerinde bulunan çeşitli tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları öğrenilen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı kılığındaki jandarma ekibiyle buluşmaya giden şüpheliler S.A., A.Ö., S.K.

Eskişehir’de, ellerinde bulunan çeşitli tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları öğrenilen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı kılığındaki jandarma ekibiyle buluşmaya giden şüpheliler S.A., A.Ö., S.K. ve Y.I., kullanmış oldukları araçlar ile Çukurhisar Mahallesi girişinde durduruldu. Araçlarda yapılan arama neticesinde; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet Zeus heykeli, bir adet mermer heykel ile ön ve arkasında hayvan figürleri bulunan bir adet bronz tablet ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayla ilgisi bulunan 9 şüpheliden 7’si ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
İstanbul'da hortum!İstanbul'da hortum!
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!
1/

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 18 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 18 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir tehdit mesajı daha!

Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerini sürdürüyor

Hamile olduğunu söyleyince... Genç modele darp kamerada

Hamile olduğunu söyleyince... Genç modele darp kamerada

Gökçeada feribot seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Deniz ulaşımına hava engeli: İptal edildi

Gaziantep’te 579 polisle 12 saatlik uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep’te, 579 polisle 12 saatlik uyuşturucu operasyonu!

Son dakika! İstanbul'da hortum oluştu

İstanbul'da hortum!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.