Jandarmayı gördü, esrarı tuvalet deliğine attı

Mardin Midyat ilçesinde, jandarma ekiplerinin baskın yaptığını gören bir kişi, elinde bulundurduğu esrarı tuvalet deliğine attı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Mahallesi’nde R.A. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin geldiğini gören şahıs, elinde bulundurduğu esrarı tuvalet deliğine attı. Yapılan aramada esrarın tuvalet deliğinde olduğunu gören jandarma ekipleri R.A.’yı gözaltına aldı. Zanlı, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



