Jandarmayı görünce karavana girdi, intihar etti! Yakınlarda boş mezar bulundu... Gerçek sonradan ortaya çıktı

Olay, dün Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Karacaören ve Alemdar köyleri arasında bulunan Cuma Deresi mevkiinde meydana geldi. Her ikisi de evli olan Selçuk Şahin ve Sevinç Alemdar, 2,5 yıl önce birlikte karavanda yaşamaya başladı. Alemdar’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verdi.

JANDARMA GELİNCE KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Karavanın olduğu bölgeye giden jandarma ekiplerini, Selçuk Şahin karşıladı. Şahin, jandarma ekibine Alemdar’ın hasta olduğunu ve karavanda uyuduğunu söyledi. Jandarmanın Sevinç Alemdar’ı görmek istediğini söylemesi üzerine bir anda karavana giren Şahin, kendisine ait tabancayla yaşamına son verdi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN İÇİN MEZAR KAZMIŞ

Ekiplerin karavanda yaptığı incelemede Sevinç Alemdar'ın kanlar içerisinde hareketsiz yattığı görüldü. Bölgede yapılan aramada, karavanın yakınına kazılmış boş mezar bulundu. Selçuk Şahin’in, öldürdüğü Sevinç Alemdar’ı gömmeyi planladığı belirlendi.

BAŞKA DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selçuk Şahin’in eşinin Eskişehir’de, Sevinç Alemdar’ın ise Bursa’da yaşadığı öğrenildi. Şahin ve Alemdar'ın cenazeleri defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

(DHA)