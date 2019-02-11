Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar

Gizlenme ihtiyacı bile duymadan kaçak kazı yapan kişiler söz konusu bölgeye güvenlik güçlerinin gelmesiyle suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan iş makinesine el koyan jandarma ekipleri, gözaltına aldığı şüphelilerle ilgili işlem başlattı.
İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Askeri helikopter BM üssüne düştü: Ölü ve yaralılar var
Haplardan hangisi zehirli?
Okuyucu Yorumları 0 yorum