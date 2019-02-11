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Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 07:43 | Son Güncelleme

Bursa'daki İznik ilçesinde yapılan iki ayrı operasyon kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 şüphelinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. İhbarlar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devreye girdiği bölgede su deposunda kaçak kazı yapmak isteyen kişiler tırla bölgeye geldi.

Gizlenme ihtiyacı bile duymadan kaçak kazı yapan kişiler söz konusu bölgeye güvenlik güçlerinin gelmesiyle suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan iş makinesine el koyan jandarma ekipleri, gözaltına aldığı şüphelilerle ilgili işlem başlattı.

Kaçak kazı yaparken yakayı ele verdiler

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin Elbeyli Mahallesi'ndeki su deposuna kaçak kazı yapmak için tırla geldiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandığı iş makinesine de el konuldu. Jandarma ekipleri, Çamdibi Mahallesi'ndeki Abdulvahap Tepesi olarak bilinen bölgede ise durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdu.
Otomobilde inceleme yapan ekipler, kaçak kazılarda kullanılan dedektör ve metal plaka ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü S.A. (31) hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik operasyon

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