Jandarmayı harekete geçiren olay! Suçüstü yakalandılar

Gizlenme ihtiyacı bile duymadan kaçak kazı yapan kişiler söz konusu bölgeye güvenlik güçlerinin gelmesiyle suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan iş makinesine el koyan jandarma ekipleri, gözaltına aldığı şüphelilerle ilgili işlem başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin Elbeyli Mahallesi'ndeki su deposuna kaçak kazı yapmak için tırla geldiği bilgisine ulaştı.