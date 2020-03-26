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Jandarmayı karşısında görünce... “Kurban olurum ben sizlere”

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Van'ın Başkale ilçesinde 85 yaşındaki depremzede Sevmene Kesin, koronavirüs önlemleri kapsamında ikamet ettiği yerden ayrılmıyor. İhtiyaçları için yardımına gelen jandarma ekiplerini karşısında gören Kesin, duygu dolu anlar yaşadı. Yaşlı kadın, "Kurban olurum ben sizlere. Allah size acı vermesin. Ayağınıza taş değmesin" diyerek dua etti.

Başkale’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Başkale Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ikametlerinden ayrılamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalar için adeta seferber oldu. Ekipler bugün Eşmepınar, Yanal, Evbakan, Atlılar ve Saçan mahallelerinde yapılan ihbarlar doğrultusunda evlerinde yalnız yaşayan ve ikametlerinden ayrılamayan 65 yaş üstü yaşlıların evlerine giderek ihtiyaçlarını giderdi.

'AYAKLARINIZA KURBAN OLURUM'

Eşmepınar Mahallesi’nde çadırda yaşayan 85 yaşındaki Sevmene Kesin, ihtiyaçlarını kapısına getiren jandarma ekiplerini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyacı karşılanan Sevmene nen, depremden dolayı çadırda yaşadığını belirterek, "Siz hoş gelmişsiniz, başımın üstüne gelmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Kurban olurum ben sizlere. Allah size acı vermesin. Ayağınıza taş değmesin. Allah sizi hiçbir zaman darda bırakmasın. Ayaklarınıza kurban olurum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Depremzede Jandarma

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