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Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon: Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde tarım arazisine çadır kurarak kumar oynayan 37 kişiye toplamda 161 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde boş bir araziye kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon: Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde tarım arazisine çadır kurarak kumar oynayan 37 kişiye toplamda 161 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde boş bir araziye kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün gece saat 23.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, aydınlatması jeneratörle sağlanan bir çadır içerisinde çoğunluğu Ankara’dan geldiği tespit edilen 37 kişi tombala makinesi ile kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Tarlanın ortasına çadır kurmuşlar
İl dışından gelerek tarlanın ortasında çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği sosyal mesafeye uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 116 bin 550 lira, kumar oynadıkları gerekçesiyle de Kabahatler Kanunundan kişi başı bin 125 liradan toplamda 45 bin 325 lira olmak üzere toplamda 161 bin 875 lira idari yaptırım uygulandı.

Jandarmayı şaşkına çeviren operasyon: Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar

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