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'Jandarmayım' diyerek dolandırdı, jandarmaya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı kadının 90 bin TL ve 1800 Euro'su ile çok sayıda ziynet eşyasını dolandırıcılık yöntemiyle alan A.T., jandarma tarafından yakalandı.  Yalvaç'a bağlı Kozluçay köyünde oturan N.K.'yı 19 Kasım'da telefonla arayan kişi, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak, kadının banka hesabındaki paraların ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayına karıştığını ve bunların üzerinden parmak izi alınacağını söyledi.

'Jandarmayım' diyerek dolandırdı, jandarmaya yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı kadının 90 bin TL ve 1800 Euro'su ile çok sayıda ziynet eşyasını dolandırıcılık yöntemiyle alan A.T., jandarma tarafından yakalandı.
Yalvaç'a bağlı Kozluçay köyünde oturan N.K.'yı 19 Kasım'da telefonla arayan kişi, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak, kadının banka hesabındaki paraların ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayına karıştığını ve bunların üzerinden parmak izi alınacağını söyledi. Bunun üzerine N.K., bankadan çektiği 90 bin TL ve 1800 Euro ile 5 burma bilezik, gerdanlık, tam altın, yarım altın, 2 küpe ve pasaportu yanına alarak sözde jandarma personeliyle kent merkezinde buluştu. Bu kişi, kadından para ve ziynet eşyalarını teslim alarak olay yerinden ayrıldı.
Bir süre sonra N.K. dolandırıldığını anlayarak jandarmaya olayı anlattı. Jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, şüpheli kadını tekrar aradı. A.T. adlı şüpheli jandarmanın yaptığı çalışma sonunda suçüstü yakalandı. Şüpheliyle birlikte bir miktar para ve ziynet eşyaları da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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