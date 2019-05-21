Jane Corry’nin Kan Kardeşler adlı kitabı raflarda

Biri iyi, biri kötü, biri ölü olan üç küçük kızın hikayesi Kan Kardeşler adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Daha önce Kocamın Karısı adlı kitabıyla okurlarla buluşan Jane Corry’nin yazdığı, Duygu Filiz İlhanlı’nın Türkçeye çevirdiği Kan Kardeşler Destek Yayınları’ndan çıktı. Her sayfada tırmanan gerilimi, akıcı dili ve merak duygusunu hiç azaltmayan kurgusu ile Kan Kardeşler okurlarına uzun soluklu bir macera vadediyor.

Arka Kapak Yazısı:

Okula gitmek için yola çıkan üç küçük kızın başından korkunç bir kaza geçer.

Vanessa yaşamını yitirir.

Kitty bir bakımevinde hafızasını ve konuşma kabiliyetini tamamen yitirmiş bir halde yaşamaya mahkûm olur.

Alison ise kaza sonrasında geçirdiği travma nedeniyle hayata tutunmakta zorlanmaktadır.

Kimileri Vanessa’nın yasını tutmakta, kimileri ise Kitty’nin eski haline dönebilmesi için insanüstü çabalar harcamaktadır.

Ve aradan yıllar yıllar geçer...

Tam her şey unutulmaya yüz tutmuşken Alison’un senelerdir içinde saklı tuttuğu büyük bir sırrın açığa çıkmasıyla birlikte kazanın oluş şekli tekrar sorgulanmaya başlanır ve yıllardır planlar yaparak uzaktan olayları izleyen meçhul biri harekete geçmek için uygun zamanın geldiğine karar verir.

Artık intikam vakti gelmiştir!



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