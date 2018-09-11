Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

29 yaşındaki Parrish ve nedimeleri düğün öncesi tüm hazırlıklarını da kaldıkları villanın balkonunda yaptı.

6 / 8

Hawaii doğumlu Janel Parris ile Chris Long, hayatlarını birleştirmek için aralarında Jurassic Park'ın da bulunduğu birçok izlenme rekoru kıran filmin seti olan Kualoa Ranch'i seçti. Bu bölge, ünlüler tarafından gözlerden uzak olması ve sunduğu tropikal güzellikler nedeniyle düğün mekanı olarak tercih ediliyor.