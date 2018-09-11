MAGAZİN

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncunun nedimesi balkonda düğün hazırlıkları yapılırken bornozunu düzeltmek istedi ve böyle görüntülendi.

Janel Parris ile Chris Long düğününe nedimelerin hazırlıkları damga vurdu.

Nedime fena yakalandı

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Pretty Little Liars adlı diziyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen oyuncu Janel Parrish, uzun süredir aşk yaşadığı Chris Long ile Hawaii'deki Oahu adasında evlendi.
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29 yaşındaki Parrish ve nedimeleri düğün öncesi tüm hazırlıklarını da kaldıkları villanın balkonunda yaptı.
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Balkonda giyinen, makyajlarını yapan Parrish ve nedimeleri sosyal medyada paylaşmak için de bol bol fotoğraf çekti.
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Parrish'in nedimelerinden oyuncu Lindsay Anne Taylor, balkonda bornozunu düzeltirken kendilerini uzaktan görüntüleyen paparazzilere yakalandı.
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Başarılı oyuncunun nedimelerinden biri giymeden önce üstsüz görüntüsüyle olay oldu.
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Hawaii doğumlu Janel Parris ile Chris Long, hayatlarını birleştirmek için aralarında Jurassic Park'ın da bulunduğu birçok izlenme rekoru kıran filmin seti olan Kualoa Ranch'i seçti. Bu bölge, ünlüler tarafından gözlerden uzak olması ve sunduğu tropikal güzellikler nedeniyle düğün mekanı olarak tercih ediliyor.
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