Janet Yellen, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında yaptığı davranış sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Janet Yellen kimdir? ABD Hazine Bakanı Janet Yellen nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD Hazine Bakanı'nın hayatı ve biyografisi haberimizde...

JANET YELLEN KİMDİR?

Janet Yellen'in tam adı Janet Louise Yellen'dir.

Janet Yellen, 13 Ağustos 1946 tarihinde Brooklyn, New York, ABD'de dünyaya geldi.

Janet Yellen, 1971’den 1977 yılına kadar Harvard Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur. Yale Üniversitesinden Yellen'ı tanıyan Profesör Edwin M. Truman, 1977 yılında onu FED Yönetim Kurulu’na ekonomist olarak atamıştır. Bu kurumda, uluslararası para reformunu araştırmak üzere görevlendirilmiştir.

FED’de çalışırken bankanın kafetaryasında tanıştığı George Akerlof ile 1978’de evlendi. Evlilikten önce başvurduğu London School of Economics'den öğretim görevliliğine kabul alan Akerlof, eşi Yellen ile birlikte Londra’ya taşındı. Yellen, aynı üniversitede ekonomi dersleri verdi. İki yılın ardından ABD'ye geri döndüler.

Yellen, 1980’de University of California, Berkeley'de makro ekonomi üzerine çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda 1999’dan 2003 yılına kadar MBA ve üniversite öğrencilerine dersler verdi.

JANET YELLEN'IN FED BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNEMİ

1994 yılının Ağustos ayında Yellen, Berkeley’den beş yıl süreyle ayrılmıştır. Bu dönemde Başkan Bill Clinton tarafından FED Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmiştir. Senato’nun Bankacılık Komisyonu’nun 18'e 1 oylamasıyla üyeliğini onaylanmıştır. Senato’da yapılan son oylamada ise 94'e karşı 6 oy ile bu üyeliği onanmıştır.

Temmuz 1996'da FED Başkanı Alan Greenspan, işsizlik azaldıkça faiz oranlarını yükselte isteğine karşı direndi. Yellen ise belli oranda enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki sağlayacağını savunmuştur. Bu düşüncesiyle Greenspan yönetimindeki FED'de etki bırakmıştır.

Şubat 1997’de Yellen FED’deki görevinden ayrıldı ve Ekonomi Danışmanları Konseyi başkanlığına getirildi.

JANET YELLEN'IN FED BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

6 Ocak 2014 tarihinde, ABD Senatosu Yellen'in adaylığını onayladı. Bu kurumun ilk kadın başkanı olarak 3 Şubat 2014 tarihinde yemin ederek görevine başladı. Dönemin ABD Başkanı Trump tarafından tekrar aday gösterilmeyince 3 Şubat 2018 tarihinde 4 yıllık görev süresi sona erdi.

JANET YELLEN'İN HAZİNE BAKANLIĞI DÖNEMİ

Kasım 2020'de Joe Biden tarafından ABD hazine bakanlığına aday gösterildi. Ocak 2021'de Senato Finans Komitesi Yellen'ın adaylığını oybirliğiyle onayladı. 25 Ocak 2021'de ABD Senatosu Yellen'ın bakanlığını 85'e karşı 14 oyla (1 senatör oy kullanmadı.) onayladı ve Yellen ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı oldu.

ABD HAZİNE BAKANI JANET YELLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

76 yaşındaki Janet Yallen, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelmiştir.

Yahudi asıllı Amerikalı akademisyen, ekonomist olan Yellen 2010-2014 yılları arasında FED başkan yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2014-2018 yılları arasında ise FED Başkanı olarak çalışmıştır.

Janet Yallen şu an Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanıdır.

