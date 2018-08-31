Janne Andersson: Türk milli takımına saygı duyuyuyorum

Janne Andersson, 10 Eylül Pazartesi günü Türkiye'yi konuk edecekleri UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için Türkiye maçını son derece önemsediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, ''Türkiye, güçlü ve teknik kapasitesi yüksek oyunculara sahip. Bu yüzden, Türk Milli Takımı'na çok büyük saygı duyuyorum. Özellikle kulüpler bazında Türkiye'nin iyi takımları var. Hem kulüp bazında hem milli takım bazında birçok kez maçlarını izledim. Kaleye hızlı gidebilen, çabuk oyuncuları var. Çok zorlu ve ilginç bir karşılaşma olacak'' diye konuştu.

ÜÇ TAKIM İÇİN DE ZORLU BİR SÜREÇ

Grupta Türkiye ve Rusya ile mücadele edeceklerini hatırlatan Andersson, ''Çok zor bir grup. Rusya'nın kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası'nda yaptıklarını gördük. Güçlü bir takım oluşturmuşlar. Türkiye'nin durumu da belli. Her üç takımı da zorlu bir süreç bekliyor'' değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'in gol sıkıntısı çektiğine dair eleştirilerin hatırlatılması üzerine Andersson, "Dünya Kupası'nda 5 gol attık. Meksika'ya bir maçta üç gol attık. Karşımızdaki rakipler de güçlüydü. Bu yüzden, gol sıkıntısı çektiğimiz yönündeki eleştirilere katılmıyorum'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsveç Milli Takımı'nda sözleşmesinin yenilenmesiyle ilgili olarak da Andersson, ''İsveç Futbol Federasyonu ile yaptığımız yeni anlaşmayla, sözleşmemi 2 yıl daha uzattık. Önceden sözleşmem 2020'de bitiyordu. Yeniden iyi bir anlaşmaya vardık ve 2022 yılına kadar İsveç Milli Takımı'nın başındayım'' diyerek sözlerini tamamladı.



