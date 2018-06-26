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Janssen menajeri tararafından Galatasaray'a teklif edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.06.2018 10:13 | Son Güncelleme

Menajerler, Galatasaray’a önerdi ancak yüksek maliyeti nedeniyle kabul edilmedi.

Janssen menajeri tararafından Galatasaray'a teklif edildi

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Vincent Janssen'in menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi.

Ancak UEFA'nın bütçe kısıtlaması nedeniyle bu transferin zor olduğu belirtiliyor. Zira Janssen'in kiralama+ücret olarak geçen sezon Fenerbahçe'ye maliyeti 5 milyon Euro'yu bulmuştu.

(FOTOMAÇ)

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