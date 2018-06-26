Janssen menajeri tararafından Galatasaray'a teklif edildi

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Vincent Janssen'in menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi.
Ancak UEFA'nın bütçe kısıtlaması nedeniyle bu transferin zor olduğu belirtiliyor. Zira Janssen'in kiralama+ücret olarak geçen sezon Fenerbahçe'ye maliyeti 5 milyon Euro'yu bulmuştu.
(FOTOMAÇ)
UEFA'dan yeni Galatasaray kararı
Aziz Yıldırım'ın hücum botu üretimi işine gireceği iddia edildi
Ozan Tufan, Cocu ile yeni başlangıç istiyor
Sabri Sarıoğlu: Galatasaray'la para konuşmam, imzayı atarım!
Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı
Trabzonspor Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor!
Matej Mitrovic, Beşiktaş'a ayrılmak istediğini söyledi
Alpay Özalan milletvekili seçildi mi?
Fenerbahçe'nin istediği Jack Wilshere için Beşiktaş harekete geçti
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Okuyucu Yorumları 1 yorum