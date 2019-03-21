Jantlara gizlenen uyuşturucuyu 'Şila' buldu

Van'da otomobil jantlarına gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyu jantlara gizlemişler
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.Y. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.
Ekipler, sürücü A.Y. ve araçtaki C.K'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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