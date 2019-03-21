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Jantlara gizlenen uyuşturucuyu 'Şila' buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Van'ın Edremit ilçesinde narkotik köpeği Şila'nın da kullanıldığı aramada otomobilin lastik jantlarına gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin ele geçirildi.

Van'da otomobil jantlarına gizlenmiş 6 kilo 244 gram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu jantlara gizlemişler

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu A.Y. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.
Ekipler, sürücü A.Y. ve araçtaki C.K'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Van uyuşturucu

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