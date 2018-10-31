Japan demiryolu şirketi tartışmalı hızlı tren eğitimini sonlandırdı

Japonya'da hızlı tren şirketi, bakım onarım personeline zorunlu olarak uygulanan tartışmalı bir eğitimi sonlandırdığını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Batı Japonya Demiryolu Şirketi, "kurşun trenleri" olarak adlandırılan hızlı trenlerin bakım ve onarımından sorumlu personel için zorunlu olan, hareketli trenler arasında çömelerek durmayı gerektiren eğitim faaliyetini kaldırdığını bildirdi.

Söz konusu eğitimin, çalışanların şikayetleri ve onları temsil eden sendikanın talebi üzerine kaldırıldığı belirtildi.

Batı Japonya Demiryolu Şirketi İşçi Sendikası, söz konusu eğitim faaliyetine son verilmesi için şirkete geçen yıldan bu yana 8 kez çağrı yaptığını kaydetti.

Eğitime, 2015 yılında, kurşun trenlerinden birinde metal bir parçanın hareket halindeyken kopmasının ardından başlanmıştı. Olaya gevşeyen vidaların sebep olduğu sonucuna varan yönetim, bakım ve onarım personelinin farkındalığının artırılması gerektiğine karar vermişti.

Eğitimde, bakım ve onarım personelinin hareket halindeki iki hızlı trenin arasındaki siperlikte çömelmiş halde durması isteniyordu. Burada personelin trenin nasıl bir güçle hareket ettiğinin farkına varması amaçlıyordu.

