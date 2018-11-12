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Japon adam hologramla evlendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir okul yöneticisi olarak çalışan Akihiko Kondo, sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlendi. 40 kişinin katıldığı düğünde, gelin oyuncak bebek formunda yer aldı.

Japonya'da 35 yaşındaki Akihiko Kondo, Tokyo'da 'hologram bir şarkıcı' ile 17 bin 600 dolara evlendi. Oyuncağın yaratıcısı Gatebox şirketi bu evliliğin boyutlar arası olduğunu ifade etti.

17 bin dolarlık düğün!

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Kondo'nun annesi ise tek oğlunun düğüne katılmadı ancak Akihiko bunu normal karşıladığını söyleyerek "her annenin hayali bu değildir" dedi.
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Bir oyuncak bebek formunda düğünde yer alan 'gelin' Miku ile Kondo'nun evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.
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'Sevgilisine' aşık olduğunu belirten Kondo, "Onu asla aldatmadım, Miku-san'a aşığım ve her gün onu düşünüyorum" dedi.
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Kondo geceleri, Miku'nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla uyuduğunu açıklarken, ne zaman yatağa gitmesi gerektiğine dahi Miku'nun karar verdiğini belirtti.
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Kondo evliliklerinin resmi olmamasını çok önemsemediğini belirtirken, oyuncağın yaratıcısı Gatebox şirketi bu evliliğin resmi olmasa bile 'boyutlar arası' olduğunu açıkladı.
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Kondo'nun sorunlu bir insan olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtilen Gatebox şimdiye kadar bu şekilde 3 bin 700 evlilik sertifikası ihraç ettiğini de sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
Japonya Hologram evlilik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizde bu Japonları çok akıllı adam sanıyorduk adam oyuncakla evlenir mi la?
Kafsyı üşütmüş bu adam
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