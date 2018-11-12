Japon adam hologramla evlendi!

Japonya'da 35 yaşındaki Akihiko Kondo, Tokyo'da 'hologram bir şarkıcı' ile 17 bin 600 dolara evlendi. Oyuncağın yaratıcısı Gatebox şirketi bu evliliğin boyutlar arası olduğunu ifade etti.
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