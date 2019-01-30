Japon adasındaki volkan yeniden harekete geçti

Japonya’nın güneyinde Kuchinoerabujima Adası’ndaki volkan yeniden harekete geçti.
Japon Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Japonya’nın Sumi Adaları’na ait Kuchinoerabujima Adası’ndaki Shindake volkanının yeniden harekete geçerek kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Volkanın püskürttüğü küllerin, 2 kilometre uzaklıktaki yerleşim bölgesine ulaşmadığı, maddi hasar ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Adadaki yaklaşık 80 kişinin bir sığınağa tahliye edildiği, ancak birkaç saat sonra ada sakinlerinin evlerine döndüğü belirtildi.
Yaklaşık 150 nüfuslu adadaki volkan en son Mayıs 2015’te harekete geçmişti. Ada sakinleri 12 kilometre uzaklıktaki Yakuşima Adası’na tahliye edilmişti.
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