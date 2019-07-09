Japon Animesi Meraklısı Lübnanlılar

Japon animeleri ve video oyunları hayranı Lübnanlılar Beyrut’ta buluştu. “Lebanese Otaku” adlı grup tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Japon animeleri, mangaları ve video oyunları bütün dünyada olduğu gibi Lübnan’da da yakından takip ediliyor. Kendilerini otaku olarak adlandıran Japon pop kültürü ürünü hayranları sevdikleri anime karakterlerinin kostümlerini giyinerek cosplay gibi etkinlikler de yapıyor.

Lübnan’da ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden organize olan otakuların buluşup anime günleri düzenledikleri ve video oyunları oynadıkları yerler de bulunuyor.

Otakular tarafından sosyal medyada oluşturulmuş çok sayıda grup var.

Bunlardan biri olan ve 2012 yılında kurulan Lebanese Otaku en fazla üyesi olan grup olarak öne çıkıyor. 2 binden fazla üyesi olan grup tarafından organize edilen son etkinliğe katılan bazı otakuların kostümleri dikkat çekti.

Kostümlerini kendi imkanları ile hazırlayan otakular arasında gençler çoğunluğu oluştursa da her yaştan insanla karşılaşmak mümkün.

Dünya çapında bilinen animelere ait aksesuar ve resimlerin satıldığı etkinlikte yine milyonlarca hayranı olan animelerin müziklerini ve şarkılarını seslendiren gruplar da sahne aldı.

Lebanese Otaku adlı grubun anime, manga, video oyunları gibi ürünlerin doğduğu yer olan Japonya başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki gruplarla ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

