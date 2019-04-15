Japon arkeologlar Kalehöyük kazılarıyla yetişiyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırdığı Kalehöyük bölgesinin kazı Başkanı Dr. Sachihiro Omura, Japonya'dan gelen öğrencilere eğitimler verdiklerini söyledi.

Omura, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Turizm Haftası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kaman Kalehöyük bölgesinin medeniyetlerin merkezi olarak gördüklerini belirterek, kazılarda 4 bin yıl öncesine kadar olan tarihi nitelikteki eserlere ulaştıklarını ifade etti.

Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığını vurgulayan Omura, "4 bin yıl öncesinde ne olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü burası medeniyetlerin merkezi olmuş. Yazılar çıkıyor. Buradan geçen yol İpek Yolu'ndan daha eski, en az 10 bin yıllık bir yol var burada. Bu yol boyunca gittiğiniz her yerde höyükler var ve yol Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Kalehöyük doğu-batı ve kuzey-güney arasında kalmış, bütün buraların ortak kültürünü barındıran bir yer." diye konuştu.

Burada bir çok Japon bilim insanıyla çalıştıklarını vurgulayan Omura, şöyle devam etti: