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Japon arkeologlar Kalehöyük kazılarıyla yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı Kalehöyük bölgesinde kazı yapan ekibin başkanı Dr. Sachihiro Omura, Japonya'dan gelen genç arkeologlara burada eğitim veriyor - Sachihiro Omura: - "Japonya'dan gelen öğrencilere 1986 yılından beri ders veriyor, yapılan çalışmaları anlatıyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırdığı Kalehöyük bölgesinin kazı Başkanı Dr. Sachihiro Omura, Japonya'dan gelen öğrencilere eğitimler verdiklerini söyledi.

Omura, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Turizm Haftası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kaman Kalehöyük bölgesinin medeniyetlerin merkezi olarak gördüklerini belirterek, kazılarda 4 bin yıl öncesine kadar olan tarihi nitelikteki eserlere ulaştıklarını ifade etti.

Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığını vurgulayan Omura, "4 bin yıl öncesinde ne olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü burası medeniyetlerin merkezi olmuş. Yazılar çıkıyor. Buradan geçen yol İpek Yolu'ndan daha eski, en az 10 bin yıllık bir yol var burada. Bu yol boyunca gittiğiniz her yerde höyükler var ve yol Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Kalehöyük doğu-batı ve kuzey-güney arasında kalmış, bütün buraların ortak kültürünü barındıran bir yer." diye konuştu.

Burada bir çok Japon bilim insanıyla çalıştıklarını vurgulayan Omura, şöyle devam etti:

"Ahi Evran Üniversitesinden gelen öğrencilerimizle bilgilerimizi paylaştık. Kaman'da çıkan eserleri burada bulunan arkadaşlarımız tez çalışmaları olarak kullanıyorlar. Yıllık en az 100 kişiye akademik çalışmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Çıkan malzemeleri de müzede sergiliyoruz. Japonya'dan gelen öğrencilere 1986 yılından beri ders veriyor, yapılan çalışmaları anlatıyoruz. Bu köyün insanları da buraya emek verdi. Artık bilgilendiler ve Japon gençlerine ders veriyorlar. Onları köyün emekçi insanları yetiştiriyor. Her hafta toplanıp öğrencilere buradan ne eserler çıkmış onları anlatıyoruz."

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise Türkiye'nin sahip olduğu kültürel ve doğa güzellikleri ile turizm cenneti olduğunu ifade ederek, "Kapadokya'nın giriş kapısı Kırşehir turizmde önemli bir konumdadır. 2019 yılının Japonya'da 'Türkiye Yılı' ilan edilmesiyle Japon dostlarımızı ilimizde ağırlamaktan büyük onur duyarım." dedi.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur da kazı alanında Japon arkeologların görev aldığını belirterek, 2019 yılının Japonya'da "Türkiye Yılı" ilan edildiğini, kazıların Türk-Japon dostluğuna vurgu yapan önemli bir merkez konumunda olduğunu söyledi.

Temur, 1986 yılından beri Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale'de kazı çalışmaları yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda bu yıl turizm etkinliklerimizi 30 yılı aşkın bir süredir Kaman'da yapılan kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirdik. 5 bin yılı aşkın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri bulunan Kırşehir, Anadolu'nun tarihi, Kapadokya'nın giriş kapısı konumundadır. 2018 yılında müzelerimizi 73 bin 963 yerli, bin 357 yabancı olmak üzere 75 bin 320 turist ilimizi ziyaret etti. Japon bahçemizi ise 87 bin 344 yerli, 4 bin 447 yabancı olmak üzere 91 bin 791 turist ziyaret etmiştir. Umarım daha fazla turisti ilimize çekerek, ilimizin tanıtımını yaparız."

Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin de yapıldığı törene, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kaman Kaymakamı Metin Girgin, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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Arkeolog Japon Kalehöyük Kırşehir Turizm Haftası

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