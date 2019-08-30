Japon arkeoloğun Kültepe aşkı

Anadolu tarihine ilgisinden dolayı Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini belirten Kontani, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan beri Önasya, Musul ve Mezopotamya'yı merak ediyordum. Bunların yanında en çok Hititler dikkatimi çekmişti. Hititlerin nasıl yaşadıklarını, kökenlerinin nerede olduğunu araştırırken Türkiye toprakları içerisinde yaşadıklarını öğrendim. Bu araştırmaları yaparken Hititlerden daha önceki çağlarda Anadolu'da insanların nasıl yaşadığını ve nasıl medeniyet kurduklarını incelemeye başladım. Bu süreçte üniversitede öğrenciyken Türkiye'ye geldim ve otobüsle dolaştım. Ege'den Diyarbakır'a kadar her yeri gezdim. Türkiye'yi bu gezide çok sevdim ve burada çalışmaya karar verdim."

Türkiye'ye gelmesinde Prof. Dr. Tahsin Özgüç'ün önemli rol oynadığını anlatan Kontani, şöyle devam etti:

"Tahsin hoca, 1984 yılında Japonya'da bir Türk sergisine konuşmacı olarak katılmıştı. Kendisiyle orada tesadüfen tanıştım. Tahsin hocaya, Türk arkeolojisine merak duyduğumu söyleyince bana 'inşallah Türkiye'de görüşürüz' dedi. İşte o zaman üniversite 3. sınıftayken bana Türkiye'nin kapısı açıldı. 1986'da ilk defa Türkiye hükümetinden burs alarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Bölümüne gelmiştim. Orada hem Türkçe hem de alan dersi görmüştüm. Daha sonra 1989 yılında da yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansa başladıktan sonra Prof. Dr. Tahsin Özgüç, Prof. Dr. Kutlu Emre ve o dönem öğrenci olan şimdiki Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile yazın burada çalışmalara katılıyordum. Kışın dil dersine gidiyordum ve ayrıca tez hazırlıyordum. Tez konusunu da Kaniş'ten almıştım."