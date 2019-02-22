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Japon bakan toplantıya 3 dakika geciktiği için özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

Japonya Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada'nın geciktiği toplantı, muhalefet milletvekilleri tarafından boykot edildi

Japonya Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada, parlamentodaki toplantıya 3 dakika geciktiği için özür diledi.

BBC'nin haberine göre, Sakurada'nın dün parlamentoda bütçe komitesinin toplantısına 3 dakika gecikmesi üzerine muhalif milletvekilleri, Olimpiyat Bakanı'nın işine saygı göstermediği gerekçesiyle toplantıyı 5 saat boykot etti. Bakan Yoşitaka Sakurada ise gecikmeden ötürü özür diledi.

Geçmişte yaptığı gaflar nedeniyle eleştirilen Olimpiyat Bakanı Sakurada, geçen hafta Japon yüzücü Rikako Ikee'ye lösemi teşhisi koyulmasıyla ilgili açıklamasıyla da tepki toplamıştı.

Ikee için "(2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda) potansiyel altın madalya sahibi, büyük beklentilerimizin olduğu bir atlet. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım." ifadesini kullanan Sakurada, eleştiriler üzerine özür dilemek zorunda kalmıştı.

Japon bakan, savaşların yaşandığı dönemde Japon askerlerinin tecavüz ve cinsel istismarına uğrayan kadınlar için de ağır ithamlarda bulunmuştu.

Aynı zamanda Siber Güvenlik Bakanı olan Sakurada, geçen yıl hiç bilgisayar kullanmadığını da söylemişti.

Japonya'da muhalif milletvekilleri birçok kez Sakurada'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Olimpiyat Bakanı Yoşitaka Sakurada

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