Japon bakandan ABD ve İran yorumu

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılmasını umduğunu söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, İran’ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretimini 4 kat artırdığına dair açıklamasının ardından gazetecilere konuştu. İran ve ABD arasındaki gerginliğin azaltılmasını umduğunu söyleyen Iwaya, Japonya’nın İran’la dostane bağlarının olduğunu ve Japonya’nın Orta Doğu’daki barış ve istikrara mümkün olduğunca katkıda bulunacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın konu hakkındaki görüşleri üzerine yorum yapmaktan kaçınan Iwaya, gerekli olması halinde hükümetin krizin çözümü noktasında Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ni (SDF) kullanma ihtimalinin olup olmadığı sorusu karşısında ise böyle bir seçeneğin hiç düşünülmediğini söyledi.

Gerilim artıyor

ABD ve İran arasındaki gerilimi tırmandıran süreçte Trump yönetimi, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018’de çekildiğini açıklamış, Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu. ABD, ayrıca Nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı. Buna karşılık İran, nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını duyurmuştu. ABD, kısa bir süre önce de İran’dan gelebilecek tehditlere karşı USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi ve ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne göndermişti.

