Japon balığı hırsızı tutuklandı

Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir kafeteryadaki akvaryumdan 6 Japon balığı ile monitör ve modem çalan Ali S. (29), polis tarafından yakalandı. İfadesinde balıkları bir süre beslediğini, ölünce de çöpe attığını söyleyen Ali S., tutuklandı. 28 Temmuz günü Hayrullah Mahallesi'ndeki kafeteryaya müşteri gibi giren bir kişi, akvaryumdaki 6 Japon balığı ile 1 monitör, 1 modem ve 50 TL bozuk parayı, alıp kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı ile kafeteryaya gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı yapan kişinin Ali S. olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ali S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İfadesinde bir pide fırınından da 2 cep telefonu ile tepsileri çaldığını itiraf eden şüpheli, çaldığı Japon balıklarını bir süre beslediğini, öldükten sonra da çöpe attığını anlattı. Ali S. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

