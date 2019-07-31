HABER

Japon balığı hırsızı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 15:21 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir kafeteryadaki akvaryumdan 6 Japon balığı ile monitör ve modem çalan Ali S.

Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir kafeteryadaki akvaryumdan 6 Japon balığı ile monitör ve modem çalan Ali S. (29), polis tarafından yakalandı. İfadesinde balıkları bir süre beslediğini, ölünce de çöpe attığını söyleyen Ali S., tutuklandı. 28 Temmuz günü Hayrullah Mahallesi'ndeki kafeteryaya müşteri gibi giren bir kişi, akvaryumdaki 6 Japon balığı ile 1 monitör, 1 modem ve 50 TL bozuk parayı, alıp kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı ile kafeteryaya gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı yapan kişinin Ali S. olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ali S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İfadesinde bir pide fırınından da 2 cep telefonu ile tepsileri çaldığını itiraf eden şüpheli, çaldığı Japon balıklarını bir süre beslediğini, öldükten sonra da çöpe attığını anlattı. Ali S. sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde depremÇanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Üzüm bağındaki yangını askerler su tankeriyle söndürdüÜzüm bağındaki yangını askerler su tankeriyle söndürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.