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33 yıllık yasağın ardından bir ilk!

BBC BBC
02.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

1986'da konulan ticari balina avı yasağının dün kaldırılmasıyla ava çıkan Japon balıkçılar, ilk balinaları avladı.

33 yıllık yasağın ardından bir ilk!

Balıkçı teknelerinden biri Pazartesi akşamüstü saatlerinde yaklaşık 8 metrelik bir minke balinası ile geri döndü. Balina vinçle kamyona yüklendi.

Başka bir teknenin daha bir balina avladığı haberleri geldi ancak tekne limana henüz geri dönmedi.

Hükümet balıkçılara Aralık ayı sonuna kadar toplam 227 balina avlama izni verdi.

Japonya, geçen yıl balinaların neslinin korunması için 1986'da ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıktığını açıklamıştı.

1951 yılından bu yana komisyon üyesi olan Japonya, uluslararası çevre örgütleri ve balina avına karşı olan ülkelerin tepkilerine rağmen, bilimsel amaçlı balina avına devam ediyordu. Daha sonra bu hayvanların etlerinin satıldığı öne sürüldü.

Japon balıkçılar, Antarktika'da geçen yıl çıktıkları ve Mart ayında sona eren son bilimsel amaçlı avlarında toplam 333 minke balinası öldürmüştü. She Shepherd adlı uluslararası çevre koruma örgütüne göre, Japonya 1986'dan bu yana her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.

Japon yetkililer, balina eti tüketiminin Japon kültürünün bir parçası olduğunu söylüyor ve ticari balina avının sürdürülebilir bir şekilde yapılabileceğinde uzun süredir ısrar ediyorlar.

1986'dan sonraki ilk ticari av için kuzeydeki Kushiro kentinden beş, güneybatıdaki Shimonoseki kentinden de üç tekne bu sabah Japon yetkililerin de katıldığı törenlerle denize açıldı. Av sezonunda 52 minke, 150 Bryde ve 25 sei balinası avlanacak.

Japonya Balina Avcıları Birliği Başkanı Yoshifumi Kai, av öncesinde "Kalbim mutlulukla doldu. Bu küçük bir sektör ama balina avından gurur duyuyorum. Benim memleketimde insanlar 400 yıldan uzun bir süredir balina avlıyor" dedi.

Ticari av, Japon karasuları ve ekonomik bölgesiyle sınırlı kalacak. Balina avcıları, Antarktika sularında ve Güney Yarımküre'de avlanamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
japon balıkçı yasak

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