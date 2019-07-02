33 yıllık yasağın ardından bir ilk!

Balıkçı teknelerinden biri Pazartesi akşamüstü saatlerinde yaklaşık 8 metrelik bir minke balinası ile geri döndü. Balina vinçle kamyona yüklendi.

Başka bir teknenin daha bir balina avladığı haberleri geldi ancak tekne limana henüz geri dönmedi.

Hükümet balıkçılara Aralık ayı sonuna kadar toplam 227 balina avlama izni verdi.

Japonya, geçen yıl balinaların neslinin korunması için 1986'da ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıktığını açıklamıştı.

1951 yılından bu yana komisyon üyesi olan Japonya, uluslararası çevre örgütleri ve balina avına karşı olan ülkelerin tepkilerine rağmen, bilimsel amaçlı balina avına devam ediyordu. Daha sonra bu hayvanların etlerinin satıldığı öne sürüldü.

Japon balıkçılar, Antarktika'da geçen yıl çıktıkları ve Mart ayında sona eren son bilimsel amaçlı avlarında toplam 333 minke balinası öldürmüştü. She Shepherd adlı uluslararası çevre koruma örgütüne göre, Japonya 1986'dan bu yana her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.

Japon yetkililer, balina eti tüketiminin Japon kültürünün bir parçası olduğunu söylüyor ve ticari balina avının sürdürülebilir bir şekilde yapılabileceğinde uzun süredir ısrar ediyorlar.