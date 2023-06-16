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Japon beslenme uzmanı asla yemediği yiyecekleri açıkladı! Uzun yaşamın sırrı

16.06.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyecekler yaşamımızı doğrudan etkiliyor. Daha uzun yaşamın sırrını araştıranlar bazı yiyeceklerden uzak duruyor. Japon beslenme uzmanı 86 yaşındaki kanseri atlatan annesinin ve 98 yaşındaki teyzesinin yaşını vurgulayarak asla yemedikleri yiyecekleri sıraladı.

Japon beslenme uzmanı asla yemediği yiyecekleri açıkladı! Uzun yaşamın sırrı

Hastalıklarla mücadele edebilmek ve uzun yaşamak için yaşam alışkanlıklarını gözden geçirmek gerekiyor. Hareketsizlik ve sağlıksız beslenmeden uzak durarak yaşam kalitenizi artırmak mümkün olabiliyor. Japon beslenme uzmanı Michiko Tomioka, sağlıklı yaşamak için asla yemediği yiyecekleri açıkladı.

Michiko Tomioka, CNBC'de yayımlanan yazısında ABD'ye taşındıktan sonra buranın popüler ürünlerini denediğini ancak bunların kendisini kötü hissettirdiğini söyledi.

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN

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Tomioka fazla şeker içeren, mısır nişastası yüklü tatlıların kalbe ve beyne zarar verdiğini ifade etti ve "Tüm şekerlemeleri hayatınızdan çıkarmak zorunda değilsiniz" dedi. Bitter çikolatanın antioksidan açısından zengin olabileceğini belirtti.

KREM PEYNİR

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Tomioka, süt ürünlerinin kalsiyum ve protein açısından zengin olduğunu söylese de her peynirin bu kadar faydalı olmayabileceğini söyledi. Japonuzman özellikle krem peynirdeki protein miktarının çok az olduğunu söyledi ve içerisinde yüksek kolesterol miktarına da dikkat çekti.

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KAHVALTILIK GEVREKLER

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Bazı insanların sabah acelesi olduğu için kahvaltılık gevreğe yönelimi olabiliyor. Ancak Tomioka, kahvaltılık gevreklerin içerisinde sonradan eklenmiş şeker içeren ürünlerin yer aldığını söylüyor. Japon beslenme uzmanına göre fazla şeker tansiyon sorunlarına, kilo alımına ve iltihaplanmaya neden oluyor.

GAZLI İÇECEK

Yeni Proje - 2023-06-16T085257.920

Günde en az 1 veya 2 bardak şekerli gazlı içecek tüketmek, insanlarda tip 2 diyabetin ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Tomioka, yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Odaklanmayı zorlaştırıyor ve migreni de tetikleyebiliyor.

Yeni Proje - 2023-06-16T085307.800

Japon beslenme uzmanı Tomioka, çoğu fast food yemeği gibi zincir restoranlarda yenilen hamburgerlerin yorgunluğa neden olabileceğini söylüyor. Fast food yemeklerinden uzak duran beslenme uzmanı, bu ürünlerin içerisinde tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek miktarda bulunduğunu söylüyor. Tomioka, bu maddelerin kötü kolestrol olarak bilinen LDL'i yükselteceğini ifade etti.

İŞLENMİŞ ET

Yeni Proje - 2023-06-16T085415.862

Tomioka, işlenmiş et ürünlerinde tuz oranının çok yüksek olduğunu söylüyor. İşlenmiş etin doymuş yağ içerdiği ve bunun kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri riskini artırdığına da dikkat çekti.


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peynir Antioksidan bitter çikolata kahvaltılık gevrek

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