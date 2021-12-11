Japon bilim insanları buldu! Koronavirüs olan kişinin maskesi parlayacak

Japon uzmanlar, ultraviyole ışık altında Covid-19'u tespit edebilen yüz maskesi geliştirdi.

Dişi devekuşlarına korona virüsün aktif ve tehdit edici olmayan bir formunu enjekte eden ekip, kuşların yumurtalarından yüksek miktarda antikoru çıkarmayı başardı. Geliştirdikleri özel filtreyi yüz maskesine ekleyen uzmanlar, deve kuşu yumurtalarından elde edilen Covid-19 antikorlarını maskenin üzerine püskürterek buluşun etkinliğini test etti.

KORONA OLAN KİŞİNİN MASKESİ PARLAYACAK

Ultraviyole ışık altında maskenin virüse tepki vermesini sağlamayı başaran ekip, maskeyi kullanan kişinin virüs ile temaslı olması halinde maskenin parlayarak pozitif sonuca işaret ettiğini bildirdi. Covid-19 ile enfekte olmuş 32 denek ile yapılan ve 10 gün süren deneme sürecinde de maskenin virüsü teşhis etmeyi başardığı bildirildi.

GELECEK YIL KULLANIMA SUNULABİLİR

Maskenin, hükümet onayı almasının ardından gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor. Herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi durumunda maskenin Covid-19 test sürecinde çığır açabileceği ifade ediliyor.

(İHA)

