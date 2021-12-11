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  4. Japon bilim insanları buldu! Koronavirüs olan kişinin maskesi parlayacak

Japon bilim insanları buldu! Koronavirüs olan kişinin maskesi parlayacak

11.12.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'daki Kyoto Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlar, Covid-19 test sürecinde önemli bir buluşa imza attı. Yasuhiro Tsukamoto liderliğindeki ekip, vücuttaki yabancı oluşumları nötralize eden antikor veya proteinler üretebilen deve kuşu yumurtalarından yararlanarak Covid-19'u teşhis edebilen yüz maskesi geliştirdi.

Japon bilim insanları buldu! Koronavirüs olan kişinin maskesi parlayacak

Japon uzmanlar, ultraviyole ışık altında Covid-19'u tespit edebilen yüz maskesi geliştirdi.

Dişi devekuşlarına korona virüsün aktif ve tehdit edici olmayan bir formunu enjekte eden ekip, kuşların yumurtalarından yüksek miktarda antikoru çıkarmayı başardı. Geliştirdikleri özel filtreyi yüz maskesine ekleyen uzmanlar, deve kuşu yumurtalarından elde edilen Covid-19 antikorlarını maskenin üzerine püskürterek buluşun etkinliğini test etti.

KORONA OLAN KİŞİNİN MASKESİ PARLAYACAK

Ultraviyole ışık altında maskenin virüse tepki vermesini sağlamayı başaran ekip, maskeyi kullanan kişinin virüs ile temaslı olması halinde maskenin parlayarak pozitif sonuca işaret ettiğini bildirdi. Covid-19 ile enfekte olmuş 32 denek ile yapılan ve 10 gün süren deneme sürecinde de maskenin virüsü teşhis etmeyi başardığı bildirildi.

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GELECEK YIL KULLANIMA SUNULABİLİR

Maskenin, hükümet onayı almasının ardından gelecek yıl kullanıma sunulması hedefleniyor. Herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesi durumunda maskenin Covid-19 test sürecinde çığır açabileceği ifade ediliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maske Japonya
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