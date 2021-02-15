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  4. Japon bilim insanları kelliğe çare buldu

Japon bilim insanları kelliğe çare buldu

15.02.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Japon bilim insanları kelliğe çare buldu

Japonya’da yapılan bir araştırma saç köklerini yenileme tedavisi fikrinin gerçek olabileceğini gözler ününe serdi. Söz konusu yöntem ilk testlerden başarı ile geçti.

Kellik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Japonya’da saç köklerinin yenilenmesi üzerine araştırmalar yürüten bilim insanları üzerinde çalıştıkları yöntemin başarılı sonuçlar verdiğini duyurdu.

Independent’ta yer alan habere göre, RIKEN Biyosistem Dinamikleri Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, dökülen saçları yeniden uzatabilecek saç kökleri oluşturmak için kök hücreleri kullandı.

Sonuçları Nature’da yayınlanan araştırma kapsamında farelerden alınan kürk ve bıyık hücreleri laboratuvar ortamında başka biyolojik bileşenlerle birleştirdi.

220 farklı kombinasyonu deneyen bilim insanları ‘NFFSE medyası’ adını verdikleri 5 faktörle birleştirmenin en iyi sonucu verdiğini belirledi.

Başka bir deyişle Japon bilim insanları NFFSE medyası ile oluşturulan formülün, en kısa sürede en yüksek kök hücre çoğalma oranını verdiğini tespit etti.

Ancak bu tedavisinin insanların kullanımına sunulmadan önce klinik denemelerden geçmesi gerekiyor.

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