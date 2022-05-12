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Japon bilim insanlarından yüksek tansiyona çözüm: Tuz hissi veren elektrikli yemek çubuğu

12.05.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon araştırmacılar, zayıf elektrik akımını kullanarak geliştirdikleri yemek çubuklarıyla yemeklerdeki çok az miktardaki tuzun bile tadını yapay olarak en az bir buçuk kat arttırarak günlük tuz alımını sınırlandırmayı hedefliyor.

Japon bilim insanlarından yüksek tansiyona çözüm: Tuz hissi veren elektrikli yemek çubuğu

Japon araştırmacılar, zayıf elektrik akımını kullanarak geliştirdikleri yemek çubuklarıyla yemeklerdeki çok az miktardaki tuzun bile tadını yapay olarak en az bir buçuk kat arttırarak günlük tuz alımını sınırlandırmayı hedefliyor.

Dünyada bir ilk olarak nitelendirilen buluş, elektrikle stimüle edilen yemek çubukları ve bileğe takılan bir mini bilgisayardan oluşuyor.

Tokyo'daki Meiji Universitesi'nden Homei Miyashita ve ekibinin Japon gıda devi Kirin ile ortaklaşa geliştirdikleri çubuklar, aslında basit bir sisteme dayanıyor.

İnsana zarar vermeyecek kadar zayıf elektrik akımı verilen çubuklar, yiyecekte bulunan sodyum klorit ve sodyum glutamat iyonlarını ağza ileterek yapay bir tuz hissi yaratıyor, yenilen yiyeceğin tadının daha güçlü veya zayıf algılanmasına yol açıyor.

Ürün geliştirme aşamasında tuzu azaltılmış miso çorbası tattırılan denekler ürünün, yemeğin "zenginliğini, tatlılığını ve genel olarak lezzetini" arttırdığını söylediler.

Japon beslenme düzeni

Japon yemekleri dünyada genel olarak sağlıklı kabul edilse de miso ve soya sosu gibi tuz miktarı fazla malzemelerin sıkça ve çokça kullanıldığı bir gerçek.

chopsticks

Öyle ki bir Japon yetişkinin günlük aldığı tuz miktarı olan 10 gram tuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi olan 5 gramın iki katı. Japon hükümeti tuz miktarını erkeklerde 7.5 gram, kadınlarda da 6.5 grama indirmeyi hedefliyor.

Yüksek tuz tüketiminin kan basıncını yükselttiği ve bunun da kalp krizinin ve felcin en önemli nedeni olduğu biliniyor.

Kirin şirketinden araştırmacı Ai Sato, "Eğer tuz alımını konvansiyonel yollarla azaltmaya çalışırsak ya en sevdiğimiz yiyecekleri beslenmemizden çıkartmanın acısını çekmek zorunda kalacağız ya da son derece tatsız-tuzsuz yemekler yiyeceğiz" diyor.

Elektrikli yemek çubuklarını icad eden Miyashita'nın laboratuvarı, duyuları stimüle eden teknolojiyi kullanarak farklı alanlarda araştırmalarını sürdürüyor. Geçmişteki icadlarından biri de değişik yiyeceklerin tadını taklit eden yalanabilir TV ekranı idi.

Tuz arttırıcı yemek çubuklarının prototipinin daha da geliştirilerek pazara sürülmesi planlanıyor.

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Japonya
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