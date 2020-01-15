Japon Çevre Bakanı babalık iznine ayrılacağını duyurdu

TOKYO (AA) - Japonya'da Çevre Bakanı Koizumi Shinjiro, ülkede çalışan babalara iyi örnek teşkil etmesi adına, ay sonunda ilk çocuğu dünyaya gelince babalık iznine ayrılacağını açıkladı.

Koizumi, bakanlık çalışanlarına ve basın mensuplarına yaptığı açıklamada, meclis ve kabine görevlerini etkilememesi kaydıyla çocuğu doğduktan sonraki ilk 3 ay toplam 2 hafta izin alacağını belirtti.

Aldığı kararla bakanlıktaki erkek çalışanlara ve diğer yerlerdeki çalışan babalara babalık izni yolunu açma planını sürdüreceğini vurgulayan Koizumi, şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, çevre bakanı olarak kamu görevimi yerine getirirken çocuk yetiştirmek için nasıl zaman ayırmam ya da babalık iznine ayrılmam gerektiğini defalarca düşündüm. Atmosferi değiştirmedikçe, hükümet çalışanları muhtemelen babalık izni almaya başlamayacak."

Koizumi, "Çevre Bakanlığındaki babaların tereddüt etmeden çocuk bakım iznini de alabileceği bir ortam oluşturmayı" ümit ettiğini dile getirdi.

Çocuk ve yaşlı bakımı dahil ailevi görevlerin ve iş hayatının nasıl sürdürülebilir bir şekilde dengede tutulacağı konusunda fazla tartışmanın önünü açacağını umduğunu söyleyen Koizumi, "Siyasetçilerin babalık iznine ayrılmasının artık haber olmadığı bir günün geleceğini umuyorum." dedi.