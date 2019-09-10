HABER

Japon Çevre Bakanından Fukuşima için tartışma yaratacak tespit

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Japonya Çevre Bakanı Yoşiaki Harada, Fukuşima Nükleer Santrali'nde depolanan radyoaktif su için tek seçeneğin doğrudan Pasifik Okyanusu'na tahliye olduğunu söyledi

Japonya Çevre Bakanı Yoşiaki Harada, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin (Tepco), Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif suyu doğrudan Pasifik Okyanusu'na boşaltmak zorunda kalacağını söyledi.

JapanTimes'ın haberine göre, Harada düzenlediği basın toplantısında, Fukuşima'nın 2011 yılındaki deprem ve tsunami sırasında hasar gören santralde tanklarda depolanan radyoaktif su için "tek seçeneğin denize tahliye etmek olduğunu" ifade etti.

Harada, Japonya'da yarın yapılması planlanan kabine değişikliğinden önce icraatlarını ele aldığı toplantıda, Japon hükümetinin, radyoaktif suyun denize tahliyesini tartışacağını, sadece bu konudaki fikrini dile getirdiğini kaydetti.

Japonya Çevre Bakanı öte yandan radyoaktif suyun ne kadarının denize tahliye edilmesine ihtiyaç duyulduğu konusunda açıklama yapmadı.

Tepco, 2011 yılında deprem ve tsunaminin yol açtığı nükleer felaketten bu yana soğutma borularından çıkan bir milyon tondan fazla radyoaktif suyu biriktirdi. Şirkete göre, santralde tanklarda saklanan radyoaktif su için 2022 yılına kadar yer kalmayacak.

Tepco yetkileri ise Çevre Bakanı Harada'nın açıklamasına ilişkin yorumda bulunmadı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Olayda santraldeki 4 nükleer reaktöründen 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
Mersinli kadınlardan ’Kübra Aşkın’ cinayeti protestosuMersinli kadınlardan ’Kübra Aşkın’ cinayeti protestosu
Alanya Kalesinde 16. yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulunduAlanya Kalesinde 16. yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fukuşima Japonya Çevre Bakanı Yoşiaki Harada

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Son dakika: MSB'den ortak kara devriyesine ilişkin ABD ile ilgili iddiaya yanıt!

MSB'den ABD ile ilgili 'YPG' iddiasına yanıt!

Yağmur Taktaş kimdir? Emre Mor’dan Yağmur Taktaş’a mesajlar

Yağmur Taktaş kimdir?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bülent Arınç'a 'Ahmet Türk' tepkisi!

AK Parti'den Bülent Arınç'a 'Ahmet Türk' tepkisi!

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.