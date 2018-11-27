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Japon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:43 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından, 'Geleceği İnşa Edenler' sloganı ile düzenlenen 'Deprem Afetine Hazır Mıyız' konulu konferansına katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklendiğini söyledi.

Japon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacak

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından, 'Geleceği İnşa Edenler' sloganı ile düzenlenen 'Deprem Afetine Hazır Mıyız' konulu konferansına katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklendiğini söyledi.
Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen konferansa, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı. Moriwaki, Türkiye'nin deprem konusunda Japonya kadar eğitimli olmadığını belirterek, "Türkiye’ye ilk 1990 yılında geldim. 28 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Türk- Japon kültürü birbirine çok benziyor. Maalesef aynı olan ancak olumsuz ortak noktalarımızdan bir tanesi de, deprem. Depremlerde iki ülke çok acı çekiyor. Türkiye, deprem konusunda Japonya kadar eğitimli değil. Elazığ’da, özellikle kuzey Anadolu fay (KAF) hattının geçmesinden dolayı depreme karşı tehlikeli bir bölge. Bundan dolayı sağlam inşaat yapmak gerekir. Aslında, binanın temelini sağlam yaptıktan sonra çok ciddi problemler olmaz. Ben Elazığ’a ilk defa geliyorum. Yüksek yerden Harput’tan baktım. Görünüş olarak çok kötü görünmüyor. Ancak uzaktan değil de daha detaylı bakmak lazım" dedi.
25 yıl içerisinde Marmara Bölgesi'nde 7.4 şiddetinde deprem beklediklerini anlatan Moriwaki, şöyle konuştu:
"Türkiye deprem bölgesidir. Özellikle Marmara ve İzmit bölgesi en tehlikeli iki bölge olarak görünüyor. Tahmini olarak 7.4 şiddetinde bir deprem olacak. Yani 17 Ağustos 1999 yılındaki İzmit (Gölcük) depremi büyüklüğünde deprem olacağını tahmin ediyoruz. Ancak biz buna hazır olursak, depremdeki hasarı yüzde 70’e kadar düşüyor. Onun için buna hazır olmak lazım. Allah korusun, depremi bir daha yaşamayalım. Elazığ başta olmak üzere KAF hattı üzerinde bulanan illerde bayağı önce depremler oldu. Fay hattı üzerinde sıra sıra giderek en tehlikeli bölge olan Marmara bölgesine kaydı. Yaklaşık 50 sene sonra tekrar dönüş yaparak bu bölgede etkili olabilir."

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Japon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacakJapon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacakJapon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacakJapon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacak

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